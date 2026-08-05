Звезда Kingdom Come: Deliverance откроет средневековый паб в Праге

Актёр Люк Дейл, известный по роли пана Птачека в видеоигровой дилогии Kingdom Come: Deliverance, рассказал об открытии своего паба. Ролик о создании заведения в Праге он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале Luke Dale. Права на видео принадлежат Luke Dale.

По словам артиста, он уже начал переделывать паб под стиль средневековой таверны. В видео Дейл провёл экскурсию по будущему заведению, рассказав, что ему ещё предстоит много работы перед открытием. Актёр также отметил, что всегда мечтал управлять пабом, но больше времени уделял съёмкам.

Сколько себя помню, я всегда хотел управлять пабом, рестораном, кафе, чем-нибудь подобным. Чем-то реальным, чем-то, что ощущалось бы по-настоящему. Поскольку большая часть моей жизни была связана с актёрской деятельностью, кинопроизводством, а в последнее время и со стримингом, мне всегда казалось, что это нереально. Я всегда хотел иметь свой собственный бизнес, которым я мог бы управлять, куда мог бы приходить, быть частью сообщества и создавать в нём позитивную атмосферу.

Сама таверна получила название The Nobleman («Дворянин») — открытие пройдёт 1 октября. Сам Дейл жил в Великобритании, но после участия в Kingdom Come: Deliverance переехал в Чехию. В его пабе будут сочетаться британская и чешская кухни.