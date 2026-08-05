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Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден сыграет в триллере от автора «Медленных лошадей»

Звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден сыграет в триллере от автора «Медленных лошадей»
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Издание Variety сообщило, что компании Amazon и Paramount начали разработку сериала Trauma («Травма»). Дата выхода триллера пока неизвестна.

Сюжет предстоящего проекта расскажет о лондонской больнице, которую захватили террористы — в заложники они взяли в том числе премьер-министра. Главным героем выступит бывший медик морской пехоты Джим, который стал врачом скорой помощи. Ему предстоит пробраться в здание и спасти всех заложников.

Главную роль исполнит звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден. Автором проекта выступит Джофф Буссетил — один из сценаристов сериалов «Медленные лошади» и «Молокососы». Режиссёром предстоящих эпизодов станет Даниэль Сыркин, который был одним из постановщиков сериала «Гангстерленд».

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