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Первые кадры триллера «Убить Джеки» с Кэтрин Зетой-Джонс — премьера осенью

Первые кадры триллера «Убить Джеки» с Кэтрин Зетой-Джонс — премьера осенью
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Компания Amazon представила первые кадры сериала «Убить Джеки». Триллер выйдет на стриминговых сервисах Prime Video и AMC+ осенью 2026 года.

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Предстоящее шоу основано на романе The Price You Pay Ника Харкуэя. Сюжет расскажет о бывшей контрабандистке по имени Джеки. В один момент за ней начинают охотиться элитные наёмные убийцы из организации «Семь демонов». Ей предстоит избавиться от каждого из преследователей.

Главные роли исполнили Кэтрин Зета-Джонс («Чикаго»), Рон Перлман («Хеллбой: Герой из пекла»), Сидсе Бабетт Кнудсен («После свадьбы») и другие актёры. Авторами шоу выступили Том Баттеруорт («Банды Лондона») и Дэймон Томас («Убивая Еву»).

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