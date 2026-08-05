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В России не планируют запрещать Steam — Госдума

В России не планируют запрещать Steam — Госдума
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Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что в России не будут запрещать Steam и другие видеоигровые платформы. По его словам, предстоящий законопроект о регулировании видеоигр в стране не предполагает подобных ограничений.

Депутат отметил, что документ с новым законом подвергся доработке вместе с представителями рынка. Проект введёт определения «видеоигра» и «распространитель видеоигр», чтобы в будущем создавать меры поддержки для отечественных разработчиков.

Мы прекрасно понимаем и важность глобальных видеоигровых платформ (кстати, в законопроекте нет ни слова об их запрете). Более того, в ходе «нулевого чтения» документа с участием широкого круга представителей индустрии появился целый ряд поправок, которые снимают лишние барьеры и разночтения. В законопроекте вводится ряд важных дефиниций: что такое видеоигра, игровая платформа, кто считается распространителем видеоигр. Сейчас в российском законодательстве эти понятия никак не прописаны, поэтому системное планирование мер поддержки видеоигровой индустрии затруднено.

Ранее сообщалось, что к законопроекту о регулировании видеоигр вернутся после выборов в Госдуму. До процедуры полноценного чтения документ не дошёл в текущем созыве депутатов. Будущий закон предусматривает в том числе авторизацию в играх по номеру телефона или через «Госуслуги», маркировку контента и блокировку запрещённой в России информации.

О будущем законе:
В России вернутся к закону о регулировании видеоигр после выборов в Госдуму
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