Стартовали съёмки комедии «Одноклассники 3» с Адамом Сэндлером

Знаменитый актёр Адам Сэндлер («Большой папа») сообщил о старте съёмок комедии «Одноклассники 3». Дата выхода проекта пока неизвестна. За создание ленты отвечает стриминговый сервис Netflix.

Авторы предстоящего фильма пока не раскрывали детали сюжета. Помимо Сэндлера, к своим ролям вернутся Крис Рок («Догма»), Кевин Джеймс («Король Квинса»), Дэвид Спейд («Без чувств») и Роб Шнайдер («Большой Стэн»).

Комедия «Одноклассники» вышла в 2010 году. Критики разнесли фильм, а многие зрители положительно его оценили: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру только 10% обозревателей, но 62% зрителей. Вторая часть вышла в 2013 году и была принята ещё хуже. Обе ленты при общем бюджете в $ 160 млн собрали более $ 500 млн в мировом прокате, став популярными по всему миру.