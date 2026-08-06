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В кинотеатрах России вышел фильм «Смешарики сквозь вселенные»

В кинотеатрах России вышел фильм «Смешарики сквозь вселенные»
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С сегодняшнего дня в России начали крутить фильм «Смешарики сквозь вселенные». Картину уже можно посмотреть во многих городах страны.

Действие новых «Смешариков» разворачивается в двух параллельных мирах: в будущем, которое реализовано в формате с реальными актёрами, и в анимационном мире самих Смешариков. По сюжету Крош и Ёжик находят необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это совсем не игра.

Главные роли в ленте сыграли юные актёры, а также Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссёром выступит Андрей Мармонтов.

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