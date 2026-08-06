«Годзилла: Минус ноль» будет идти 2 часа 15 минут
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По данным сети кинотеатров AMC, фильм «Годзилла: Минус ноль» продлится 2 часа 15 минут. Это будет второй по продолжительности фильм во франшизе о Годзилле. Кстати, зарубежный прокат ленты стартует 6 ноября.
Над лентой работает Такаcи Ямадзаки, режиссёр первой части. Он также выступит сценаристом и руководителем по созданию визуальных эффектов.
«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. В 2024 году картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.
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