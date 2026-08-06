«С сиквелом решили не торопиться». Соавтор сценария «Главного героя» — о продолжении

Зак Пенн, который выступит соавтором сценария «Главного героя», рассказал, что вопрос продолжения фильма всё ещё актуальный. То есть никто не говорил, что картина никогда не получит сиквел.

По словам Пенна, Райан Рейнольдс, сыгравший в ленте главную роль, и Шон Леви, снявший её, пока решили не торопиться с выпуском продолжения. Самой лентой оба, кстати, оказались довольны.

Думаю, Шон и Райан были очень довольны фильмом и считали, что не стоит торопиться со сиквелом, потому что они думали, что он удался таким, какой есть…

«Главный герой» вышел в 2021 году и получил тёплые отзывы от критиков и зрителей. А ещё лента оказалась финансово успешной.