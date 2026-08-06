Майкл Мэндо надеется вернуться к роли Скорпиона в будущих фильмах Marvel

Майкл Мэндо, сыгравший Скорпиона в картине «Человек-паук: Новый день», рассказал, что был бы рад вернуться к роли злодея в будущих фильмах Marvel. По словам актёра, у персонажа огромный потенциал для возвращения, поскольку в комиксах герой крайне интересный и глубокий.

Мэндо отметил, что само собой последнее слово тут за Эми Паскаль и Кевином Файги.

Потенциал роста Мака Гаргана огромен. «Новый день» — лишь первый этап. Это волнующе — подумать об этом на мгновение, но мне нужно перестать это делать, потому что всё в руках Кевина Файги и Эми Паскаль. Они знают, что делают, я должен им доверять.

«Новый день» уже прокатывают в кинотеатрах мира. В России показы стартуют 20 августа.