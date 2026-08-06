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О сериале «Девочки Гилмор» выпустят документальный фильм

О сериале «Девочки Гилмор» выпустят документальный фильм
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По данным Deadline, о сериале «Девочки Гилмор» выпустят документальный фильм. Проектом занимается HBO, режиссёром выступит Бонни Коэн, работавшая над фильмами «В волнах и войне» и «Спортсменка».

Этот фильм станет первой официальной документалкой о «Девочках Гилмор», вышедшим более чем через 25 лет после премьеры. В доке Эми Шерман-Палладино, Дэниел Палладино, Лорен Грэм, а также другие ключевые актёры и члены съёмочной группы подробнее расскажут о проекте, как он повлиял на поп-культуру.

Также в документальном фильме будут ранее не публиковавшиеся кадры, закулисные съёмки и страницы сценария. Точную дату выхода пока не говорят.

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