Сегодня на Hulu стартовал сериал «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса. Вышли две первые серии, а всего в первый сезон войдёт целых 10 эпизодов.

Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1981 году и рассказывает о группе старшеклассников из богатых семей, чью беззаботную жизнь нарушает серия загадочных убийств.

Снял «Осколки» Макс Уинклер («Монстры»), а исполнительным продюсером выступил создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи. Планируют ли что-то сделать с «Осколками» в будущем, к примеру, продлить на второй сезон, неизвестно.

Видимо, создатели проекта будут смотреть на вовлечённость аудитории и рейтинги.