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Режиссёр «Глиноликого» сильно вдохновлялся фильмами Сэма Рэйми

Режиссёр «Глиноликого» сильно вдохновлялся фильмами Сэма Рэйми
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Джеймс Уоткинс, режиссёр «Глиноликого», рассказал, что сильно вдохновлялся фильмами Сэма Рэйми, чтобы передать дух хоррора в своей ленте.

Уоткинс восхищается талантом Рэйми подавать фильмы ужасов с абсурдом и долей юмора. Постановщик очень ценит, что Сэм проявляет смелость в своих проектах, показывая хорроры с разных сторон.

То, как он может доводить хоррор почти до абсурдности, и юмор… в хорошем смысле… смелость.

Хоррор войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 23 октября.

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