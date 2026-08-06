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Братья Руссо показали арт с Человеком-пауком в честь рекорда «Нового дня»

Братья Руссо показали арт с Человеком-пауком в честь рекорда «Нового дня»
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«Человек-паук: Новый день» оказался самым кассовым фильмом в истории по прокату в США за уикенд. Картина собрала $ 360 млн и опередила сборы уикенда ленты «Мстители: Финал».

В честь этого режиссёры братья Руссо опубликовали забавный арт, на котором изображён Человек-паук со всеми Камнями бесконечности в левой руке и с шахматной фигурой в правой.

Арт в честь рекорда «Человека-паука: Новый день»

Фото: Disney

«Новый день» показывают во всём мире с 31 июля. Премьеру в России сдвинули из-за выхода «Последнего богатыря. Колобок» на 20 августа. В ленте также появились Каратель, Халк и героиня, которую сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

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