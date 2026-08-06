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Фильм «Человек-паук: Новый день» вышел в странах СНГ — премьера в России 20 августа

Фильм «Человек-паук: Новый день» вышел в странах СНГ — премьера в России 20 августа
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Сегодня в Казахстане и других странах СНГ состоялась официальная премьера ленты «Человек-паук: Новый день». Картину уже крутят в местных кинотеатрах, а вот премьера в России состоится не раньше 20 августа.

Ленту могли выпустить в стране раньше, но из-за фильма «Последний богатырь. Колобок» показ решили сдвинуть на более поздний срок.

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

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