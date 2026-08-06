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Начались съёмки исторического сериала «Поле Куликово» про Русь XIV века

Начались съёмки исторического сериала «Поле Куликово» про Русь XIV века
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Онлайн-кинотеатр «Кион» и ON Студия объявили о старте производства сериала «Поле Куликово». Съёмки исторической драмы займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стримингах.

События шоу развернутся в конце XIV века. Удельный князь Михаил в противостоянии с Мамаем, темником Золотой Орды, теряет всё: семью, любовь и смысл жизни. В отчаянном поиске возмездия он находит свой истинный долг – помочь объединению Руси. Эмоциональным центром проекта станет история Михаила и Ольги – жены его погибшего брата. Пережив потерю близких, плен и разорение родного города, героям предстоит сохранить родственные узы, пройти через тяжёлые испытания и найти в общем горе силы жить дальше.

Главные роли в сериале сыграют Игорь Степашин («Дети перемен»), Антон Рогачёв («Этерна»), Тина Стойилкович («Август»), Анна Богомолова («Мастер и Маргарита») и другие актёры. Режиссёром выступит Сергей Филатов («Бар «Один звонок»).

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