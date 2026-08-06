Трейлер мелодрамы «Чужой звонок» с Алексеем Чадовым — премьера 10 сентября

Кинопрокатная компания «Центр Кино», онлайн-кинотеатр «Кион» и телеканал НТВ представили дебютный трейлер фильма «Чужой звонок». Мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 10 сентября.

Видео доступно во VK-канале РоЕл. Права на видео принадлежат «Центр Кино».

По сюжету Наташа и Игорь встретились в начале 2000-х, когда вся жизнь героев была впереди, а любовь казалась сильнее любых обстоятельств. Спустя годы судьба вновь сводит их вместе, заставляя вернуться к воспоминаниям, мечтам и решениям, которые однажды изменили их жизни.

Главные роли в картине сыграли Алексей Чадов ("(Не)искусственный интеллект"), Светлана Иванова («Легенда №17»), Денис Косиков («Подростки в космосе») и другие актёры. Режиссёром выступила Светлана Белкина, для которой фильм стал дебютной работой.