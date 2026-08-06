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Начались съёмки сериала «Кладём на совесть» про студентов от ТНТ

Начались съёмки сериала «Кладём на совесть» про студентов от ТНТ
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Телеканал ТНТ объявил о старте производства сериала «Кладём на совесть». Съёмки проекта займут несколько месяцев, после чего он выйдет на ТВ и стримингах.

Сериал расскажет историю студентов Саши и Вадика, которые из автодорожного института отправляются в провинцию, чтобы пройти практику, строя дороги. Привыкший за всё платить папиными деньгами Саша и заучка Вадик сталкиваются с непривычной для себя ситуацией – платить нечем, а строительство дороги идёт не так, как написано в учебниках. Парням нужно адаптироваться в мужском коллективе, научиться выполнять указания начальства, а также на собственной шкуре почувствовать главный слоган бригады «Мы кладём на совесть!»

Главные роли в проекте сыграют Антон Рогачёв («Этерна») и Филипп Ершов («Кракен»). Режиссёром выступит Александр Туркин («Воронины»).

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