«Ни рыба ни мясо». Режиссёр «Бордерлендс» — о причинах провала фильма

Летом 2024 года состоялась премьера фильма «Бордерлендс» — экранизации культовой серии шутеров студии Gearbox. Картина получила смешанные отзывы критиков и зрителей и собрала в прокате скромные $ 33 млн при бюджете в $ 120 млн.

Спустя два года режиссёр ленты Элай Рот вспомнил, что именно пошло не так во время производства. Как оказалось, бюджет экранизации постоянно рос, из-за чего в студии Lionsgate всё меньше хотели рисковать. Из-за этого авторам пришлось заметно уменьшить насилие в фильме, вырезать некоторые сцены и сократить возрастной рейтинг до категории «13+».

Когда выпускаешь фильмы в духе «Бордерлендс», у тебя получается нечто ни для кого. Это не детский фильм, но пытается привлечь всех зрителей. Картина как бы снята для геймеров, но в ней нет того уровня насилия, которого хотят геймеры, потому что оно не может быть таким экстремальным, так как это слишком дорого и опасно. В итоге у вас выходит фильм — ни рыба ни мясо.

Рот отметил, что финальный монтаж картины также принадлежит продюсерам Lionsgate, а не ему самому. В результате у авторов получился очень невыразительный фильм, который оказался не нужен никому.