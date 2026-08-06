Зрители уничтожают рейтинг «Колобка» из-за переноса ленты «Человек-паук: Новый день»

6 августа состоялась премьера фильма «Последний богатырь. Колобок» — новой части сказочной серии. Лента станет главным блокбастером России на ближайшие две недели: ранее Ассоциация владельцев кинотеатров попросила киносети отложить неофициальную премьеру проекта «Человек-паук: Новый день» до 20 августа.

Тем временем российские зрители уже начали бойкотировать новинку в соцсетях. Как рассказали в «Кинопоиске», в ночь на 6 августа картина получила огромное количество низких оценок. В сервисе заявили, что будут бороться с аномальной активностью пользователей — для агрегатора важно, чтобы общий рейтинг «Колобка» учитывал отзывы реальных зрителей.

Видим вашу активность вокруг фильма «Последний богатырь. Колобок». Фильм вышел в российский прокат сегодня, но ещё до первых сеансов получил за ночь тысячи оценок на «Кинопоиске» — свыше 90% из них резко негативные. Система распознала такую активность как аномальную, поэтому не учла оценки такого флешмоба. В итоге для формирования рейтинга достаточного количества оценок ещё не набралось. Мы не удаляем негативные оценки, нам (как и вам) важно, чтобы рейтинг складывался из голосов зрителей, но оценка должна отражать реальное мнение, которое можно составить только по итогам просмотра.

В «Кинопоиске» отметили, что средний рейтинг «Колобка» появится в ближайшие дни. Пока неясно, будет ли он учитывать негативные оценки в целом, или система сочтёт их за «аномальную активность».