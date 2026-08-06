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CS 2 впервые обошла League of Legends по часам просмотров за квартал 2026 года

CS 2 впервые обошла League of Legends по часам просмотров за квартал 2026 года
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Аналитическое агентство Stream Hatchet опубликовало отчёт за второй квартал 2026 года.

Counter-Strike 2 впервые сместила League of Legends с первой строчки глобального рейтинга по общему объёму зрительских часов. Ключевым фактором стал IEM Cologne Major 2026, пиковая аудитория которого превысила 2,7 млн зрителей.

Отчёт также зафиксировал сдвиг среди стриминговых площадок. TikTok Live занял 50,9% глобального рынка прямых эфиров (8,9 млрд часов), обогнав все традиционные платформы вместе взятые. Twitch удержал вторую строчку с долей 25,9% (4,5 млрд часов), YouTube Gaming — третью с 10,3% (1,8 млрд часов). Общий объём стриминга за квартал составил 17,5 млрд часов.

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