Повторная продажа билетов на The International 2026 начнётся 7 августа

В сети появилась информация о повторной продаже билетов на The International 2026 по Dota 2. Старт намечен на 7 августа в 9:00 мск. В продажу поступят однодневные и двухдневные билеты формата «Стандарт».

Первая волна продажи стартовала 10 июня — все билеты были раскуплены в течение 20 минут. Вероятно, в повторную продажу поступят возвращённые и неоформленные билеты. Стоимость билетов составляет от 4,8 до 18,5 тысяч рублей.

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае. На момент новости призовой фонд главного турнира года по Dota 2 составляет чуть больше $ 2,6 млн.