В российском интернете произошёл масштабный сбой

6 августа в российском сегменте интернета произошёл сбой. Как сообщают пользователи, в рунете не открываются многие популярные сайты: от сервисов «Яндекса» до маркетплейса «Озон», «Авито», мессенджера «Макс», видеоигровой платформы Roblox и различных банков.

Сбои также фиксирует Detector404 — число жалоб на самые разные интернет-сервисы за последнее время превысило несколько сотен. Информация о недоступности сайтов, невозможности войти в аккаунт и сделать какой-либо заказ поступает со всех уголков России.

Жалобы на работу сайтов в России Фото: Detector404

С чем связан масштабный сбой в работе российского интернета, неизвестно. Возможно, неполадка будет устранена уже в ближайшее время.