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ИИ-компании выкупили запасы памяти на весь 2027 год — кризис продолжится

ИИ-компании выкупили запасы памяти на весь 2027 год — кризис продолжится
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Тайваньское издание DigiTimes поделилось актуальной информацией о кризисе памяти. Как сообщают журналисты, крупнейшие производители памяти уже распределили и заранее продали комплектующие на весь 2027 год.

Так, Samsung, SK Hynix и Micron заключили контракты на производство и доставку оперативной памяти на грядущие 12 месяцев. Организации не планируют дополнительных поставок — практически весь конвейер теперь направлен на работу для нейросетевых компаний, которые массово покупают память напрямую у своих партнёров.

В DigiTimes отмечают, что кризис памяти точно не закончится в 2027 году, ведь спрос на память останется всё таким же высоким. В итоге обычным геймерам придётся либо покупать ОЗУ по очень высоким ценам, либо дожидаться разрешения ситуации, которая теперь продлится минимум до 2028-го.

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