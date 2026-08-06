Консоли PS5 теперь выпускают с предупреждением об отмене дисков в 2028 году

Компания Sony начала предупреждать покупателей консолей PlayStation 5 о будущей отмене физических копий игр. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

По словам геймеров, в магазинах техники теперь продаются консоли, с большими плашками на коробках, на которых написано, что с января 2028 года новые игры для PlayStation больше не будут выходить на дисках. Некоторые пользователи отмечают, что получают похожие предупреждения, когда приобретают дисковод для PS5 Pro.

Фото: Фото пользователя BehindTGames из X

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Начиная с января 2028 года новые релизы игр для PlayStation будут доступны для покупки в PlayStation Store и через розничных продавцов исключительно в цифровом формате. Диски игр, выпущенные до января 2028 года, продолжат быть совместимыми с этой консолью.

Многие геймеры с критикой отреагировали на появление предупреждения об отмене выпуска дисков. Некоторые ещё надеялись, что Sony изменит своё решение, однако, похоже, этого не случится. При этом подобные плашки на консолях появились пока не во всех магазинах.

Ранее Sony заявила, что изменение формата выпуска игр коснётся не только эксклюзивов, но и проектов сторонних разработчиков. После заявления пользователи раскритиковали решение компании, отмечая, что таким образом производители уничтожают право собственности. Некоторые даже хотят устраивать акции протеста против действий Sony.