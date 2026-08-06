Магуайр, Гарфилд и Холланд — на стильных постерах всех фильмов о Человеке-пауке

Компания Sony Pictures выпустила стильные постеры всех полнометражных фильмов о Человеке-пауке. Обложки выполнены в едином стиле и представлены на цифровых версиях картин в онлайн-кинотеатрах.

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

На постерах изображены все картины про Питера Паркера, включая трилогию с Тоби Магуайром, дилогию с Эндрю Гарфилдом и предыдущие части с Томом Холландом. Кроме того, на обложках изображены анимационные проекты про Майлза Моралеса. Судя по всему, когда «Человек-паук: Новый день» выйдет в онлайне, он получит точно такой же цифровой постер.

«Человек-паук: Новый день» вышел в мировом прокате 31 июля. Картина рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Картина выйдет в кинотеатрах России неофициально с 20 августа.