Геймплей GTA 6 покажут 27 августа

Компания Rockstar Games объявила, что геймплей GTA 6 впервые покажут на стриминговом сервисе Netflix. Демонстрация игрового процесса пройдёт 27 августа в 22:00 мск.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Rockstar Games.

На своей странице в соцсети Х разработчики сообщили, что представят «расширенный взгляд» на будущую игру. Судя по всему, авторы покажут большой трейлер проекта, продемонстрировав игровой процесс. Страница с будущим показом игры уже появилась на Netflix. Кроме того, ролик появится и на официальном YouTube-канале Rockstar Games, но спустя шесть часов после премьеры в онлайн-кинотеатре.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.