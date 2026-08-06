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Аниме Re Zero жизнь с нуля в другом мире, 4 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер второй части четвёртого сезона аниме Re:Zero — старт 12 августа
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Студия White Fox представила трейлер второй части четвёртого сезона аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Продолжение сериала стартует уже 12 августа.

Видео доступно на YouTube-канале「Re:ゼロから始める異世界生活」チャンネル【公式】. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект рассказывает о простом парне Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

Четвёртый сезон «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире» продолжает экранизировать события манги начиная с 21-го тома. Субару отправляется на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу. Предстоящие эпизоды продолжат историю в арке под названием «Возвращение».

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