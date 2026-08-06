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Фильм Прайм тайм, Роберт Паттинсон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном — выход 25 сентября
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Студия A24 представила трейлер фильма «Прайм-тайм». Премьера триллера в мировом прокате состоится 25 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Главную роль сыграл знаменитый актёр Роберт Паттинсон («Одиссея»). В ленте также снялись Меррит Уивер («Творение Господне»), Скайлер Гизондо («Супермен»), Фиби Бриджерс («Я видел свечение телевизора») и другие артисты. Режиссёром выступил Ланс Оппенгейм («Что-то вроде рая»).

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