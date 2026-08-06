Microsoft больше не рекомендует 32 ГБ ОЗУ для Windows 11 — из-за кризиса памяти

Издание Windows Latest обратило внимание, что компания Microsoft перестала рекомендовать использовать 32 гигабайта оперативной памяти для своей актуальной операционной системы. Разработчики удалили все документы на эту тему со своего официального сайта.

Ранее информация с рекомендацией 32 гигабайт оперативной памяти для Windows 11 была опубликована в разделе портала под названием Windows Learning Center. Документы выложили ещё в ноябре 2025 года, но теперь их удалили — сама статья называлась «Как оптимизировать настройку игрового ПК», и доступа к ней больше нет.

В Windows Latest отметили, что удаление рекомендаций — реакция Microsoft на кризис памяти. При этом в начале 2026 года, когда дефицит уже затронул всю индустрию, компания заявила, что 32 гигабайта отлично подойдут для запуска самых требовательных игр.