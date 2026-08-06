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Власти Японии требуют от США прекратить использовать мемы с Наруто, Марио и Покемонами

Власти Японии требуют от США прекратить использовать мемы с Наруто, Марио и Покемонами
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Японские власти требуют прекратить использовать их знаменитые франшизы в мемах американского правительства. Об этом сообщило издание Mainichi Shimbun.

Так, японские чиновники дважды обратились через посольство США к администрации президента Дональда Трампа. Они хотят, чтобы в мемах перестали использовать интеллектуальную собственность, которая принадлежит авторам из Японии. Речь идёт о таких знаменитых франшизах, как «Наруто», «Супер Марио» и «Покемоны». Власти считают, что американские чиновники не учитывают ущерб, который наносится популярным персонажам из-за мемов.

За минувший год администрация Дональда Трампа не один раз использовала в соцсетях мемы с участием различных вымышленных героев из японских серий. Подобные посты чаще всего создаются с помощью ИИ и представляют американского президента в образе популярных персонажей. Ранее японский министр экономической безопасности Кими Онода раскритиковала Трампа за публикацию ролика, где использовались образы из аниме «Наруто».

О Дональде Трампе в образе Наруто:
«Это не должно повториться»: власти Японии — об ИИ-видео Дональда Трампа в образе Наруто
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