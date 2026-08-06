Советник президента РФ выступила против пиратских показов фильмов Голливуда

Советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против показов голливудских фильмов в российских кинотеатрах. Слова политика передало агентство ТАСС.

По словам Ямпольской, демонстрация картин в рамках предсеансного обслуживания даёт возможность кинотеатрам показывать не то, что они заявляют. Она уверена, что индустрия не может работать таким образом.

Что касается всех этих нелицензионных показов, так называемых предсеансных, я вообще всегда была против этого бизнеса. В комитете мы пытались бороться с подобными показами ещё и потому, что не всегда понятно, что будет показано на самом деле. Заявлено может быть одно, а представлено – совершенно другое. Невозможно работать таким образом.

Большинство голливудских фильмов демонстрируется в России в рамках предсеансного обслуживания, то есть неофициально. Всё потому, что крупные кинокомпании, такие как Sony Pictures, Universal Pictures и Disney, ушли с российского рынка. Кинотеатры показывают копии фильмов в русском дубляже, который записывают в других странах.