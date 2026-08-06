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Файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls вышел на ПК и PS5

Файтинг Marvel Tokon: Fighting Souls вышел на ПК и PS5
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6 августа состоялся релиз Marvel Tokon: Fighting Souls — файтинга по комиксам Marvel. Игра уже доступна на PlayStation 5 и ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Tokon: Fighting Souls. Права на видео принадлежат Arc System Works.

Проект предлагает сражения 4x4, а во время каждого боя между персонажами можно переключаться. На старте в Marvel Tokon доступны 20 играбельных героев, среди которых есть Человек-паук, Призрачный гонщик, Доктор Дум и Карнаж.

Сюжет игры рассказывает, как герои и злодеи из комиксов Marvel сталкиваются с Чемпионом Вселенной, который грозится уничтожить Землю. Разработчиками проекта выступила студия Arc System Works — ранее она выпустила другой знаменитый файтинг Guilty Gear.

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