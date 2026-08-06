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Спортивный фильм «Мэдден» с Николасом Кейджем и Кристианом Бэйлом выйдет 18 ноября

Спортивный фильм «Мэдден» с Николасом Кейджем и Кристианом Бэйлом выйдет 18 ноября
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Компания Amazon раскрыла дату премьеры фильма «Мэдден». Биографическая картина выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 18 ноября.

Лента основана на биографии известного тренера по американскому футболу и комментатора Джона Мэддена. Проект расскажет о том, как он завершил карьеру в НФЛ и стал одним из создателей знаменитой видеоигровой серии Madden NFL.

Главные роли сыграли Николас Кейдж («Собиратель душ»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Джон Малейни («Медведь») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Дэвид О. Расселл — постановщик знаменитых фильмов «Боец» и «Мой парень — псих».

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