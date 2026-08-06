Спортивный фильм «Мэдден» с Николасом Кейджем и Кристианом Бэйлом выйдет 18 ноября

Компания Amazon раскрыла дату премьеры фильма «Мэдден». Биографическая картина выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 18 ноября.

Лента основана на биографии известного тренера по американскому футболу и комментатора Джона Мэддена. Проект расскажет о том, как он завершил карьеру в НФЛ и стал одним из создателей знаменитой видеоигровой серии Madden NFL.

Главные роли сыграли Николас Кейдж («Собиратель душ»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Джон Малейни («Медведь») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Дэвид О. Расселл — постановщик знаменитых фильмов «Боец» и «Мой парень — псих».