Звезда «Под огнём» Кит Коннор сыграет Циклопа из Людей Икс в фильмах Marvel

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава предстоящего перезапуска фильма «Люди Икс». По данным СМИ, к проекту присоединился Кит Коннор, известный по сериалу «Тёмные начала» и ленте «Под огнём».

В предстоящих картинах киновселенной Marvel артисту досталась роль Циклопа — знаменитого мутанта, умеющего стрелять лазерами из глаз. Авторы будущей ленты пока официально не раскрывали актёрский состав проекта. Ранее Deadline сообщала, что мутанта Эмму Фрост воплотит на экране звезда хоррора «Я иду искать» Самара Уивинг.

Фильм про команду Люди Икс снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу.