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Фильм «Матрица 5» выйдет не раньше 2028 года

Фильм «Матрица 5» выйдет не раньше 2028 года
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Кинокомпания Warner Bros. Discovery выпустила отчёт о своей деятельности для инвесторов. В корпорации рассказали о будущем своих франшиз, одной из которых стала «Матрица».

В пресс-релизе отмечается, что новая часть культовой серии выйдет после 2027 года. Детали о сюжете предстоящей картины авторы пока не раскрывали, как и информацию, будет ли она связана с предыдущими фильмами франшизы. Ранее стало известно, что сценаристом и режиссёром ленты стал Дрю Годдард («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»).

О разработке «Матрицы 5» стало известно ещё весной 2024 года. Картину анонсировали спустя три года после выхода провальной картины «Матрица: Воскрешение», которая собрала в мировом прокате $ 157 млн при бюджете в $ 190 млн. Режиссёр Дрю Годдард ранее заявлял, что детали сюжета новой части станут известны после того, как он закончит писать сценарий.

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