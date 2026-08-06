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Valve выдала около 4 тысяч банов в CS 2 за сутки — второй результат за три недели

Valve выдала около 4 тысяч банов в CS 2 за сутки — второй результат за три недели
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Сервис CSSTATS зафиксировал всплеск активности античита в Counter-Strike 2. За 24 часа 6 августа Valve выдала 3963 бана. Это второй по масштабу показатель за последние три недели.

Крупнейшая волна этого периода пришлась на 25 июля — тогда число заблокированных аккаунтов превысило 6 тыс. По данным трекера vac-ban.com, за 25-26 июля было зафиксировано 38 820 банов, большинство из которых пришлись на игровые блокировки. Всего за последние 30 дней античит отметился 31 594 блокировками.

Всплеск совпадает с продолжающимися жалобами игроков на читеров в пятом сезоне Premier-матчмейкинга, который стартовал 9 июля. По оценкам сообщества, волны банов в основном затрагивают фарм-аккаунты и бустинг-сервисы, а не читеров в Premier-матчах.

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