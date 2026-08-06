Кристофер Нолан вошёл в топ-3 самых кассовых режиссёров — благодаря «Одиссее»

Все фильмы знаменитого режиссёра Кристофера Нолана собрали в общем более $ 6,9 млрд в мировом прокате. Таким образом, он вошёл в тройку самых кассовых постановщиков в истории.

По общим сборам всех картин Нолан обогнал братьев Руссо («Мстители: Финал») и Питера Джексона («Властелин колец»). Первые места в рейтинге самых кассовых постановщиков пока занимают Джеймс Кэмерон ($ 10,5 млрд) и Стивен Спилберг ($ 10,9 млрд). Добиться такого результата режиссёру помогла в том числе «Одиссея», которая уже заработала в прокате более $ 930 млн.

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Лента рассказывает эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.