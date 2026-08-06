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MLBB стала самой просматриваемой дисциплиной Esports World Cup 2026

MLBB стала самой просматриваемой дисциплиной Esports World Cup 2026
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По данным Esports Charts, Mobile Legends: Bang Bang возглавила рейтинг просмотров Esports World Cup 2026.

MLBB Mid Season Cup 2026 набрал 45,3 млн часов просмотров, почти вдвое опередив ближайшего конкурента — League of Legends с результатом 23,6 млн часов. Третье место заняла Dota 2 (15,9 млн часов), в пятёрку также вошли Free Fire (11,3 млн) и Valorant (7,2 млн).

Самым просматриваемым матчем EWC 2026 стала встреча ONIC Esports и Aurora Gaming в четвертьфинале MSC — пиковая аудитория достигла 2 890 568 зрителей. Это сделало MSC 2026 третьим по популярности киберспортивным событием года.

League of Legends показал второй результат по пиковому онлайну — 1,48 млн зрителей. Чемпионом MLBB Mid Season Cup 2026 стала Team Spirit, обыгравшая Yangon Galacticos в финале со счётом 4:3. Это первая команда не из Юго-Восточной Азии, выигравшая крупный международный турнир по MLBB.

Общий призовой фонд EWC 2026 составляет $ 75 млн, фестиваль проходит в Париже со 2 июля по 23 августа.

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