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Сэм Нил сыграл в фильме по The Legend of Zelda

Сэм Нил сыграл в фильме по The Legend of Zelda
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По данным Deadline, Сэм Нил, который ушёл из жизни в июле этого года, снялся в экранизации The Legend of Zelda. Журналисты указали, что это его одна из последних, если не последняя роль в кино в принципе. Кого именно сыграл актёр, не раскрывают.

К касту также присоединились Ивонн Страховски и Дичен Лакмэн. Последняя сыграет Импу, телохранительницу и советницу принцессы Зельды.

События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

Зарубежный прокат фильма должен стартовать 30 апреля 2027 года.

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