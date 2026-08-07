Продолжение «Майкла» планируют выпустить в конце 2027-го или начале 2028-го

В Deadline рассказали, что продолжение фильма «Майкл» хотят выпустить в конце 2027 года или начале 2028-го. Вероятно, точную дату назовут позже, когда определятся со сроками съёмок картины.

Производство намечено либо на конец этого года, либо на начало следующего, то есть пока какие-либо даты тоже размыты.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Картину выпускали в официальный российский прокат, также она доступна для просмотра онлайн с 9 июня.