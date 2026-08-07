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Гаррет Эдвардс не будет снимать продолжение «Мира Юрского периода: Возрождение»

Гаррет Эдвардс не будет снимать продолжение «Мира Юрского периода: Возрождение»
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По данным The Hollywood Reporter, Гаррет Эдвардс, снявший «Мир Юрского периода: Возрождение» и собиравшийся снять сиквел фильма, отказался работать над ним.

В качестве причины СМИ указывают творческие разногласия, которые возникли у Гаррета и руководства Universal Pictures. На самом ли деле это так, сказать трудно.

Сейчас компания будет искать режиссёра. Сценарий ленты готов. Ожидается, что Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бейли вернутся к своим ролям, хотя график съёмок еще прорабатывается.

Даты выхода у ленты, само собой, пока что нет. Наверняка мы не увидим фильм в ближайшие годы.

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