Гаррет Эдвардс не будет снимать продолжение «Мира Юрского периода: Возрождение»

По данным The Hollywood Reporter, Гаррет Эдвардс, снявший «Мир Юрского периода: Возрождение» и собиравшийся снять сиквел фильма, отказался работать над ним.

В качестве причины СМИ указывают творческие разногласия, которые возникли у Гаррета и руководства Universal Pictures. На самом ли деле это так, сказать трудно.

Сейчас компания будет искать режиссёра. Сценарий ленты готов. Ожидается, что Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бейли вернутся к своим ролям, хотя график съёмок еще прорабатывается.

Даты выхода у ленты, само собой, пока что нет. Наверняка мы не увидим фильм в ближайшие годы.