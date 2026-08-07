15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вагнер Моура хотел бы сыграть главного злодея в новых «Людях Икс»

Вагнер Моура хотел бы сыграть главного злодея в новых «Людях Икс»
Комментарии

Вагнер Моура, известный в том числе по фильму «Секретный агент», рассказал, что хотел бы сыграть Мистера Синистера в новой части «Людей Икс». По слухам, именно Синистер выступит главным врагом мутантов.

По словам Моура, он любит персонажа и следит за ним в комиксах, поэтому считает, что смог бы достойно его сыграть. Обсуждал ли актёр свою кандидатуру с Marvel Studios, пока неизвестно.

Мистер Синистер в комиксах Marvel

Фото: Marvel Comics

Новый фильм о Людях Икс набирает обороты. Эмму Фрост в ленте сыграет Самара Уивинг, Циклопа — Скотт Саммерс, а ещё в касте фильма числится Сэди Синк, которая сыграла важного персонажа в «Человеке-пауке: Новый день».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android