Netflix отменил американскую версию «Игры в кальмара», над которой работал Дэвид Финчер

СМИ сообщают, что Netflix передумал выпускать американскую версию «Игры в кальмара». Проект якобы отменили, он уже вряд ли когда-нибудь увидит свет.

Над шоу работал Дэвид Финчер. Инсайдеры сообщали, что американская версия «Игры в кальмара», скорее всего, станет проектом, которому Финчер посвятит значительную часть времени в 2025 году. Говорили, что Netflix делает большие ставки на грядущий ремейк своего шоу, однако от комментариев в компании отказались. В итоге всё свернули.

«Игра в кальмара» — популярный сериал, вышедший на Netflix в 2021 году. Шоу стало очень популярным и породило огромную фанатскую базу.