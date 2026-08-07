Инди Наварретти похвалила игру Сэди Синк в «Человеке-пауке: Новый день»

В недавнем интервью Инди Наварретти высоко оценила актёрскую игру Сэди Синк в «Человеке-пауке: Новый день». По словам звезды «Обсессии», Сэди проделала невероятную работу.

Наварретти подчеркнула, что Синк буквально украла весь фильм своим появлением.

Сэди Синк проделала феноменальную работу… она полностью украла этот фильм. Не могу дождаться, чтобы увидеть, куда она двинется дальше.

«Человека-паука: Новый день» показывают в кинотеатрах всего мира с 31 июля. Премьера в России состоится не раньше 20 августа из-за того, что картину сдвинули вперёд, чтобы не мешать прокату «Последнего богатыря. Колобок».