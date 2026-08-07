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Несмотря на провал «Супергёрл», Warner Bros. не будет менять планы на развитие фильмов DC

Несмотря на провал «Супергёрл», Warner Bros. не будет менять планы на развитие фильмов DC
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«Супергёрл» с треском провалилась в прокате, убытки Warner Bros. составили около $ 200 млн. Фильм, к слову, получил неплохие оценки зрителей и критиков, но так и не нашёл свою аудиторию в кинотеатрах.

Впрочем, по словам главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, менять стратегию в DC не будут. В работе находится сиквел «Супермена» Джеймса Ганна, «Человек завтрашнего дня». По словам Заслава, он выглядит потрясающе.

DC, впрочем, так или иначе чувствует себя очень хорошо.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». Последняя вышла и провалилась в прокате.

К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн. Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.

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