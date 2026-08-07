Завершились съёмки комедийного сериала «Клятва Гиппократа» с Павлом Деревянко

Подошли к концу съёмки комедийного сериала «Клятва Гиппократа» с Павлом Деревянко в одной из ведущих ролей. Съёмки шли с мая и заняли почти три месяца.

Сюжет расскажет о враче, которые считает себя гением медицины. В один момент Виктор, желая спасти пациента, забывает о всех правилах и вмешивается в операцию главврача. В наказание его отправляют в бригаду скорой помощи, где его самоуверенность исчезает, а тяжёлая работа заставляет сталкиваться с нелепыми ситуациями.

В шоу также снялись Константин Белошапка («Со дна вершины»), Александра Власова («Остаться друзьями») и другие актёры. Режиссёром выступит Никита Андриенко — режиссёр сериалов «Пока не родила» и «Знахарь».