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Вышел фильм «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана»

Вышел фильм «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана»
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Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана» и других картин Луи Летерье. В России сервис не работает, поэтому посмотреть картину официально не получится.

По сюжету семья из четырёх человек внезапно оказывается заперта в собственном доме без возможности выбраться. Чтобы выжить, им нужно действовать сообща — противостоять таинственной нависающей угрозе, которая не даёт им покинуть жилище.

Главные роли достались Вагнеру Моуре («Секретный агент») и Грете Ли («Прошлые жизни»). Основные съёмки стартовали 21 апреля 2025 года, а потом объявили дату выхода.

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