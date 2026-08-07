Вышел фильм «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана»

Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Последний дом» от режиссёра «Иллюзии обмана» и других картин Луи Летерье. В России сервис не работает, поэтому посмотреть картину официально не получится.

По сюжету семья из четырёх человек внезапно оказывается заперта в собственном доме без возможности выбраться. Чтобы выжить, им нужно действовать сообща — противостоять таинственной нависающей угрозе, которая не даёт им покинуть жилище.

Главные роли достались Вагнеру Моуре («Секретный агент») и Грете Ли («Прошлые жизни»). Основные съёмки стартовали 21 апреля 2025 года, а потом объявили дату выхода.