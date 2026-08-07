Начались съёмки второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху»

В ТНТ объявили о старте съёмок второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху». Дату выхода продолжения пока не говорят.

Фото со съёмок второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху»

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Сюжет шоу рассказывает историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.

Вместе с Виталием Гогунским в сериале снялись Анатолий Кот («Универ. Молодые»), Ника Вигель («Триггер»), Денис Бузин («Универ. 15 лет спустя»), Евгения Капралова («Родные») и другие актёры. Ранее во вселенной «Универа» также вышел проект «15 лет спустя».