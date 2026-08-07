15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху»

Начались съёмки второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху»
Комментарии

В ТНТ объявили о старте съёмок второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху». Дату выхода продолжения пока не говорят.

Фото со съёмок второго сезона сериала «Кузя. Путь к успеху»

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Сюжет шоу рассказывает историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.

Вместе с Виталием Гогунским в сериале снялись Анатолий Кот («Универ. Молодые»), Ника Вигель («Триггер»), Денис Бузин («Универ. 15 лет спустя»), Евгения Капралова («Родные») и другие актёры. Ранее во вселенной «Универа» также вышел проект «15 лет спустя».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android