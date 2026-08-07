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Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана превысили $ 1 млрд

Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана превысили $ 1 млрд
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7 августа сборы фильма «Одиссея» достигли $ 1 млрд за три недели проката. Картина Кристофера Нолана продолжает доминировать в кинотеатрах по всему миру, уступая лишь кинокомиксу «Человек-паук: Новый день».

Таким образом, «Одиссея» стала уже пятым фильмом 2026 года, которому удалось преодолеть этот рубеж, — после «Майкла», «Истории игрушек 5», «Супер Марио: Галактическое кино» и самого «Человека-паука». Вдобавок лента обогнала «Оппенгеймера» и вошла в тройку самых кассовых работ в карьере Кристофера Нолана — впереди лишь «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Аналитики предрекают, что в итоге «Одиссея» соберёт около $ 1,5 млрд, после чего станет крайне успешной в домашнем прокате — как и все последние работы Нолана. При этом ленте не удастся стать самым кассовым фильмом 2026 года: высшие места займут «Человек-паук: Новый день» и, вероятно, «Мстители: Судный день».

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