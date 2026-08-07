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Финальный апдейт для кооп-игры Peak выйдет 11 августа — с двумя новыми биомами и секретом

Финальный апдейт для кооп-игры Peak выйдет 11 августа — с двумя новыми биомами и секретом
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Студия Landfall анонсировала дату релиза большого патча для кооп-игры Peak. Апдейт под названием «Финальное восхождение» выйдет 11 августа и станет последним апдейтом для популярного проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Landfall. Права на видео принадлежат Landfall.

Так, вместе с релизом патча разработчики добавят новые вариации четвёртого и пятого биомов, в которых игроки забирались на самую высокую точку среди опасной лавы. На смену «Кальдере» и «Печи» придут Gloom («Мрак») — туманное болото, полное опасностей, и The Citadel («Цитадель») — полноценная средневековая крепость со множеством ловушек.

Разработчики обещают, что игроков также ждут новые предметы для восхождений, некий финальный секрет и другой контент. Всеми деталями авторы поделятся уже на релизе финального патча.

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